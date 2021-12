The Voice Senior, l’esibizione è un disastro: Loredana Bertè è spietata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Loredana Bertè si è lasciata andare ad un giudizio molto severo nel corso di The Voice Senior. Ecco cosa ha detto la cantante. The Voice SeniorA The Voice Senior è andato di scena un’esibizione che non è passata sottotraccia. A presentarsi è stato lo storico fotografo di Sanremo, Ermanno Bono. Il fotografo ha alle spalle ben 37 Festival e il suo legame è iniziato nel lontano 1984. L’uomo, però, non ha solo la passione per la fotografia ma anche per il canto. Proprio per questo motivo ha deciso di tentare la fortuna. Si è presentato al programma e si è esibito durante la blind audition. La canzone che ha proposto è un classico della musica italiana. Stiamo parlando di “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti. Una canzone cult del panorama ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 dicembre 2021)si è lasciata andare ad un giudizio molto severo nel corso di The. Ecco cosa ha detto la cantante. TheA Theè andato di scena un’esibizione che non è passata sottotraccia. A presentarsi è stato lo storico fotografo di Sanremo, Ermanno Bono. Il fotografo ha alle spalle ben 37 Festival e il suo legame è iniziato nel lontano 1984. L’uomo, però, non ha solo la passione per la fotografia ma anche per il canto. Proprio per questo motivo ha deciso di tentare la fortuna. Si è presentato al programma e si è esibito durante la blind audition. La canzone che ha proposto è un classico della musica italiana. Stiamo parlando di “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti. Una canzone cult del panorama ...

