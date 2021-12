Parma, hai una seconda chance: va all'asta un capolavoro di Correggio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel 2019, proprio da queste pagine, avevo richiamato l’attenzione sulla ricomparsa di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento, la Maddalena distesa del Correggio. Ora quel dipinto viene messo all’incanto a New York per il prossimo 27 gennaio presso la casa d’asta Sotheby’s, con la stima di 4,5 - 5,5 milioni di dollari. Correggio, come noto, è il principale esponente del Cinquecento parmense. Sarebbe bello se qualche facoltoso cittadino o istituzione della città emiliana facesse in modo che un’opera straordinaria come questa tornasse a casa. Purtroppo, la recente vicenda dell’appello da me promosso per acquistare il Saturno e Filira del Parmigianino - sottoscritto da un Premio Nobel e da sette accademici dei Lincei - sembrerebbe dimostrare che questa città, sebbene indubbiamente ricca rispetto alla media italiana, non sia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel 2019, proprio da queste pagine, avevo richiamato l’attenzione sulla ricomparsa di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento, la Maddalena distesa del. Ora quel dipinto viene messo all’incanto a New York per il prossimo 27 gennaio presso la casa d’Sotheby’s, con la stima di 4,5 - 5,5 milioni di dollari., come noto, è il principale esponente del Cinquecento parmense. Sarebbe bello se qualche facoltoso cittadino o istituzione della città emiliana facesse in modo che un’opera straordinaria come questa tornasse a casa. Purtroppo, la recente vicenda dell’appello da me promosso per acquistare il Saturno e Filira del Parmigianino - sottoscritto da un Premio Nobel e da sette accademici dei Lincei - sembrerebbe dimostrare che questa città, sebbene indubbiamente ricca rispetto alla media italiana, non sia ...

