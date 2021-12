Omicron, Gb: rischio ricovero 50-70% inferiore a Delta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il rischio di ricovero in ospedale per i contagiati con la variante Omicron è inferiore dal 50 al 70% rispetto alla variante Delta. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie britanniche sulla base di un primo studio condotto su dati preliminari dall'Imperial College di Londra e dall'Università di Edimburgo. Secondo lo stesso studio, anche il rischio di un ricovero in terapia intensiva appare inferiore del 31-45% . Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildiin ospedale per i contagiati con la variantedal 50 al 70% rispetto alla variante. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie britanniche sulla base di un primo studio condotto su dati preliminari dall'Imperial College di Londra e dall'Università di Edimburgo. Secondo lo stesso studio, anche ildi unin terapia intensiva apparedel 31-45% .

