Lutto per la matematica mondiale | si è spento Salvatore Rionero

Si è spento il grande matematico italiano Salvatore Rionero. Ad annunciarlo è l'Accademia dei Lincei di cui lo scienziato napoletano era membro dal 1992. Professore Emerito di Fisica matematica dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', nato a Nola il 1 gennaio 1933, Rionero ci ha lasciato oggi. Grande matematico che ha dato contributi fondamentali in diverse questioni di Fisica matematica, in particolar modo nella difficile problematica della stabilità non lineare in fluidodinamica, Rionero si era laureato nella stessa Università con il massimo dei voti nel 1955, diventando poi Assistente (Meccanica Razionale e Fisica matematica) da gennaio 1956 ad ottobre 1957. Dopo aver conseguito la libera docenza in Meccanica Razionale nel 1964 ed ...

