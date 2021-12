La regina Elisabetta non sarà sola a Natale: il pranzo con Carlo e Camilla (Di venerdì 24 dicembre 2021) Attesi a Windsor «pochissimi» membri della royal family che staranno vicini a Sua Maestà: per adesso confermati solo il primogenito e la moglie. Esclusa la principessa Anna (è in quarantena a causa della positività del marito) Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 dicembre 2021) Attesi a Windsor «pochissimi» membri della royal family che staranno vicini a Sua Maestà: per adesso confermati solo il primogenito e la moglie. Esclusa la principessa Anna (è in quarantena a causa della positività del marito)

