Gualtieri non perde il vizio. “I nuovi bus non sono merito suo”. Parla la capogruppo M5S a Roma, Meleo: “Annunciati 70 mezzi, sono quelli della Raggi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sulle strade della Capitale da ieri ci sono settanta autobus ibridi nuovi di zecca. A presentarli, nella rimessa Atac di via di Portonaccio, sono stati il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Eugenio Patané che hanno spiegato che questo risultato è stato ottenuto sbloccando una pratica che si era arenata da tempo e che l’amministrazione intende accelerare sul potenziamento del trasporto pubblico. “Si stanno appropriando di tutto il nostro lavoro” è il commento amaro della capogruppo e consigliera M5S di Roma, Linda Maleo, dopo l’ennesimo annuncio roboante del sindaco Pd. Gualtieri ha annunciato 70 autobus elettrici nuovi di zecca. Peccato si tratta di quelli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sulle stradeCapitale da ieri cisettanta autobus ibrididi zecca. A presentarli, nella rimessa Atac di via di Portonaccio,stati il sindaco Robertoe l’assessore Eugenio Patané che hanno spiegato che questo risultato è stato ottenuto sbloccando una pratica che si era arenata da tempo e che l’amministrazione intende accelerare sul potenziamento del trasporto pubblico. “Si stanno appropriando di tutto il nostro lavoro” è il commento amaroe consigliera M5S di, Linda Maleo, dopo l’ennesimo annuncio roboante del sindaco Pd.ha annunciato 70 autobus elettricidi zecca. Peccato si tratta di...

FlavioDalBen : @Paolo__Ferrara @gabelmanu Gli stessi video che facevano quando c’eravate voi, se i romani hanno votato gualtieri g… - senzasinistra : Non sarei onesta se dicessi che a #Roma la situazione #spazzatura e’ cambiata. Era a mezza gamba con #Raggi ed e’… - JolietJackBlues : RT @Paolo__Ferrara: Roberto Gualtieri ha raccontato la favola che la città sarebbe stata pulita per il giorno di Natale. Purtroppo per il m… - MariluBoso : RT @Paolo__Ferrara: Roberto Gualtieri ha raccontato la favola che la città sarebbe stata pulita per il giorno di Natale. Purtroppo per il m… - silvano73068906 : RT @Paolo__Ferrara: Roberto Gualtieri ha raccontato la favola che la città sarebbe stata pulita per il giorno di Natale. Purtroppo per il m… -