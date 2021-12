"Fabio Fazio su Rai 1? Non credo...". Doccia gelata per mister Che tempo che fa: il "signore della tv" apre il fuoco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un programma "itinerante", Che tempo che fa, il format di Fabio Fazio che negli anni ha più volte cambiato canale: ora è su Rai 3, dove tutto era iniziato, un ritorno dopo la parentesi su Rai 1, la rete ammiraglia, parentesi condita da innumerevoli polemiche politiche per la linea tenuta dal conduttore. E di Che tempo che fa se ne parla sulle pagine di Nuovo Tv, nella rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, che risponde a un'osservazione di Sergio da Lamezia Terme, secondo il quale Fazio meriterebbe di tornare sul primo canale. Ed ecco la risposta di Cecchi Paone: "Sarei d'accordo con lei, ma non credo che faremmo un grande favore al bravissimo Fabio se lo facessimo spostare di nuovo sul primo canale", taglia corto. La ragione del perché non sarebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un programma "itinerante", Cheche fa, il format diche negli anni ha più volte cambiato canale: ora è su Rai 3, dove tutto era iniziato, un ritorno dopo la parentesi su Rai 1, la rete ammiraglia, parentesi condita da innumerevoli polemiche politiche per la linea tenuta dal conduttore. E di Cheche fa se ne parla sulle pagine di Nuovo Tv, nella rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, che risponde a un'osservazione di Sergio da Lamezia Terme, secondo il qualemeriterebbe di tornare sul primo canale. Ed ecco la risposta di Cecchi Paone: "Sarei d'accordo con lei, ma nonche faremmo un grande favore al bravissimose lo facessimo spostare di nuovo sul primo canale", taglia corto. La ragione del perché non sarebbe un ...

Advertising

fabio_fazio_fax : RT @blusewillis1: Infastidito dalla musica ad alto volume, l'uomo usa il drone per colpire i vicini con fuochi d'artificio. - fabio_fazio_fax : #FabioPuce dopo sconfitto suo idolo #Sudsakorn :Sei mio avversario,non mio - fabio_fazio_fax : @belladinotte23 Azz non ci avevo pensato - GigiEinaudi : @FedericaSure Ho la pastorale ma non ciò più la testa per leggere. 'A capa mia nun è buon' signó Però scrivo (propi… - nocoldizbot : Xenofobo, dal greco, vuol dire che ha paura di Fabio Fazio -