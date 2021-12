F1, obbligo vaccinale in vista per accedere al paddock (Di venerdì 24 dicembre 2021) La FIA sta pensando di introdurre l’obbligo vaccinale per accedere al paddock della F1. La massima formula continua la propria campagna che è iniziata occasione del Gran Premio d’Abu Dhabi con un video realizzato con tutti i pilori. Bruno Famin, il direttore delle operazioni della FIA, ha commentato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Credo che sia un po’ troppo presto per parlare del 2022. Fino a tre settimane fa tutti noi pensavamo che la pandemia fosse sparita, il prossimo anno sarebbe stato il ritorno alla completa normalità”. Il delegato della Federazione Internazionale dell’Automobile ha continuato dicendo: “L’arrivo di questa nuova variante ha portato i contagi a crescere complicando la situazione. In Europa la situazione non è delle migliori, dobbiamo continuare a prestare attenzione. Potremmo anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La FIA sta pensando di introdurre l’peraldella F1. La massima formula continua la propria campagna che è iniziata occasione del Gran Premio d’Abu Dhabi con un video realizzato con tutti i pilori. Bruno Famin, il direttore delle operazioni della FIA, ha commentato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Credo che sia un po’ troppo presto per parlare del 2022. Fino a tre settimane fa tutti noi pensavamo che la pandemia fosse sparita, il prossimo anno sarebbe stato il ritorno alla completa normalità”. Il delegato della Federazione Internazionale dell’Automobile ha continuato dicendo: “L’arrivo di questa nuova variante ha portato i contagi a crescere complicando la situazione. In Europa la situazione non è delle migliori, dobbiamo continuare a prestare attenzione. Potremmo anche ...

