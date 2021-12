Covid, via libera alla terza dose dopo 4 mesi. Booster anche per i giovani di 16-17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arriva l’ufficialità: la terza dose anti Covid si farà dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. A comunicarlo è una nuova circolare del Ministero della Salute, che sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 mesi a 4. La data in cui entrerà in vigore sarà decisa a stretto giro dal Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo «sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale». La terza dose sarà estesa alla fascia d’età tra i 16 e i 17 anni e agli adolescenti con fragilità motivata da altre patologie che hanno tra i 12 e i 15 anni. A darne notizia è un’altra circolare del ministero della Salute, firmata ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arriva l’ufficialità: laantisi faràdal completamento del ciclo vaccinale primario. A comunicarlo è una nuova circolare del Ministero della Salute, che sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5a 4. La data in cui entrerà in vigore sarà decisa a stretto giro dal Commissario all’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo «sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale». Lasarà estesafascia d’età tra i 16 e i 17e agli adolescenti contà motivata da altre patologie che hanno tra i 12 e i 15. A darne notizia è un’altra circolare del ministero della Salute, firmata ...

