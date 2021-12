Corea del Sud, graziata l'ex presidente Park Geun - hye (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Corea del Sud ha graziato l'ex presidente Park Geun - hye, condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione. La decisione è stata presa in 'una prospettiva di unità nazionale', ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladel Sud ha graziato l'ex- hye, condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione. La decisione è stata presa in 'una prospettiva di unità nazionale', ...

Ultime Notizie dalla rete : Corea del Corea del Sud: il presidente Moon concede la grazia all'ex presidente Park Seul, 24 dic 05:03 - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae - in, ha concesso oggi la grazia alla ex presidente Park Geun - hye in nome della "armonia nazionale",...

Corea del Sud, graziata l'ex presidente Park Geun - hye La Corea del Sud ha graziato l'ex presidente Park Geun - hye, condannata a oltre 20 anni di carcere in uno scandalo di corruzione. La decisione è stata presa in 'una prospettiva di unità nazionale', ha ...

Corea del Sud, graziata l'ex presidente Park Geun-hye Agenzia ANSA Corea del Sud: graziata ex presidente Park Geun-hye Seul (Corea del Sud), 24 dic. (LaPresse/AP) - La Corea del Sudconcederà una grazia speciale all'ex presidente Park Geun-hye, che sta scontando una lunga pena ...

