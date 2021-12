Ciclismo | la Qhubeka-NextHash non trova una sponsor per il 2022 Possibile ritorno nel WorldTour dal 2023

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Missione fallita per lache ha provato disperatamente in questi giorni are degliper la stagione. La realtà sudamericana si èta in difficoltà nelle ultime settimane ed ora si appresta per lasciare il. Doug Ryder, boss della formazione, ha provato invano a salvare il team che già al termine del 2020 aveva rischiato di uscire dal panorama internazionale. L’obiettivo è tornare al vertice nel, una missione non scontata dopo una stagione tra i Continental e senza unosolido. Quest’ultimo ha rilasciato alla stampa come riporta ‘cyclingnews.com’: “Abbiamo lavorato con dieci agenzie di marketing in tutto il mondo e parlato con centinaia di altre strutture. Sono grato a coloro ...

Missione fallita per la Qhubeka-NextHash che ha provato disperatamente in questi giorni a trovare degli sponsor per la stagione 2022. La realtà sudamericana si è trovata in difficoltà nelle ultime set ...