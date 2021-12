Capello punge Allegri | ' Un po' pigro Juventus scelta di comodo Dove andare al Real'

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'ex ct ha detto: "Mi rivedo in lui. Abbiamo idee simili: ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Ultime Notizie dalla rete : Capello punge

Fabio Capello punge Massimiliano Allegri e lo fa con un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui l'opinionista ed ex tecnico analizza il momento dell'allenatore della Juventus. 'Avevo detto che tornare ... Però, dopo le iniziali lusinghe: "Tornare alla Juve è stato un errore. Avevo detto che Allegri sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è st ... Juventus, Fabio Capello punge Massimiliano Allegri: "Un errore tornare, aveva offerta del Real Madrid ma all'estero devi metterti in gioco"