Can Yaman “irreperibile da giorni: via dalla casa di Roma, colpa delle fan” (Di venerdì 24 dicembre 2021) La star turca avrebbe deciso di abbandonare la sua dimora nella Capitale: sarebbe stufo di essere continuamente assediato dalle fan L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021) La star turca avrebbe deciso di abbandonare la sua dimora nella Capitale: sarebbe stufo di essere continuamente assediato dalle fan L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da CityNews.

Advertising

danielaco78 : RT @CanyamanLe: IG Story di @canyaman ... Indistruttibili! @canyamanmaniaofficial is back ?????? Can Yaman Mania è tornato con tutta la sua… - GanouIoanna : RT @canyamanitalian: Nuova instagram story di Can ???? 'Indistruttibili' ?? Continua lo shooting per le nuove sorprese firmate 'CAN YAMAN MA… - ParliamoDiNews : Can Yaman `irreperibile da giorni: via dalla casa di Roma, colpa delle fan` #yaman #irreperibile #roma #colpa - CanaYamana : RT @canyamanitalian: Nuova instagram story di Can ???? 'Indistruttibili' ?? Continua lo shooting per le nuove sorprese firmate 'CAN YAMAN MA… - Laura72CY : RT @CanyamanLe: IG Story di @canyaman ... Indistruttibili! @canyamanmaniaofficial is back ?????? Can Yaman Mania è tornato con tutta la sua… -