Boxing Day, annullate Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford

La Premier League pensava di trascorrere un buon Santo Stefano ma sta facendo i conti con l'aumento dei casi di positività all'interno delle rose. Casi che hanno costretto i vertici della Premier League ad annullare altre due gare del Boxing Day 2021: Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford.

Boxing Day: annullate le gare di Liverpool e Wolverhampton

Insomma, in Inghilterra regna il caos. Non tanto per la gestione dei casi ma quanto per la confusione che i dirigenti della lega stanno avendo in queste ultime settimane. Il primo a lamentarsi e a chiedere una decisione seria e convinta è stato Thomas Tuchel, tecnico del Chealsea che chiese di rinviare la partita col Wolverhampton (terminata poi 0-0).

