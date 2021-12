ASCOLTI TV 23 DICEMBRE 2021 | THE VOICE SENIOR 19 | 8% | CADUTA LIBERA 12 | 1% | CITTÀ SEGRETE 5 | 7% | BORTONE 16% | VID 17 | 2% | GEO 12% | P5 11 | 5%

(Di venerdì 24 dicembre 2021)TV 23· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3494 35.78PT – 8167 36.43 M E D I A S E T24 – 3144 32.20PT – 7258 32.37 Pres. UnoMattina – 489 10.80Tg1 ore 8 – 1105 19.41UnoMattina – 924 15.71Storie Italiane – 776 14.04Storie Italiane – 751 12.23È Sempre Mezzogiorno – 1770 16.60Tg1 – 3258 22.74Oggi è un Altro Giorno – 2041 15.96Paradiso delle Signore – 1981 17.90Tg1 – ndPres. Vita in Diretta – 1871 16.26Vita in Diretta – 2204 17.41L’Eredità – 3067 20.41L’Eredità – 4204 23.27Tg1 – 5073 24.35Soliti Ignoti – 4661 20.61The– 3736 19.76 1619 14.70 279 11.99 2736 26.11Stanotte + Overland – 1199 12.90 + 685 10.96 Prima Pagina – 526 16.20Tg5 ore 8 – 1136 19.86Mattino 5 News – 983 16.79Mattino 5 News – 822 14.85Forum (R) – 1225 15.04Tg5 – 2661 ...

Ottimi numeri per The Voice Senior che vola in prima serata: ecco i dati di ascolto del 23...ieri sera, 232021: auditel The Voice Senior di giovedì, Caduta Libera campionissimi Serata particolare quella di ieri, giovedì 23, che inha visto la sfida tra The Voice Senior, eccezionalmente anticipato di un giorno, e la seconda puntata di Caduta Libera campionissimi; Rai2 ha trasmesso il film Un Natale senza ...Ecco quali sono stati gli show più visti della programmazione della particolare giornata di giovedì 23 dicembre secondo i dati Auditel ...The Voice Senior è il programma più visto della serata di giovedì 23 dicembre 2021, dove si è scontrato con lo show di Gerry Scotti e il ritorno ...