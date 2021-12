Andrea Bocelli e la confessione inaspettata | “Da quando ti ho conosciuto…”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)e lache ha lasciato tutti senza parole: di che si tratta, i dettagli della vicenda Un tenore e cantante che ha fatto la storia della musica italiana che nel corso della sua carriera ha registrato più di 16 album di musica pop e classica cambiando completamente la musica e la vitadecise di abbandonare il posto da assistente legale per dedicarsi completamente alla musica prendendo lezioni private di canto. La notorietà del cantante avvenne nel 1993diede voce con il duetto Miserere con Zucchero Fornaciari, per poi consolidarsi con Il mare calmo della sera, firmato da Zucchero, con cui vinse a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte. Oggi la sua voce è tra le più importanti della musica italiana: stiamo parlando di ...

Andrea Bocelli e Matteo, ospiti della Casa Bianca per l'annuale concerto di Natale organizzato dalla PBS, si sono esibiti davanti al Presidente Biden e alla First Lady Jill sulle note di "Cantique de ... Andrea Bocelli e la confessione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole: di che si tratta, i dettagli della vicenda ... Il trio di tenori canterà "Oh Holy Night" dopo la Santa Messa celebrata da Papa Francesco GENGA, 24 dicembre 2021 – Dopo i milioni di telespettatori dello scorso anno incantati dalla voce di Andrea Bo ...