And Just Like That…, torna la Fendi Baguette di Carrie (e tutti la vogliono) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Carrie Bradshaw e la sua Fendi Baguette vanno (letteralmente) a braccetto. Soprannominata la prima borsa it, la Baguette è stata estremamente popolare sin dalla sua uscita nel 1997. E il suo immenso successo (quasi due milioni di modelli venduti in tutto il mondo), Fendi lo deve gran parte a Sex and the City, dove la borsa ha fatto la sua prima apparizione televisiva. Vi raccomandiamo... And Just Like That..., gli outfit di Carrie esprimono (anche) i suoi sentimenti Dopo averla vista al braccio di Carrie Bradshaw, infatti, i fan della serie e gli amanti della moda si sono affrettati a prenderne una. Tanto che nel 2019, per ringraziare lo show della visibilità regalata alla ... Leggi su diredonna (Di venerdì 24 dicembre 2021)Bradshaw e la suavanno (letteralmente) a braccetto. Soprannominata la prima borsa it, laè stata estremamente popolare sin dalla sua uscita nel 1997. E il suo immenso successo (quasi due milioni di modelli venduti in tutto il mondo),lo deve gran parte a Sex and the City, dove la borsa ha fatto la sua prima apparizione televisiva. Vi raccomandiamo... AndThat..., gli outfit diesprimono (anche) i suoi sentimenti Dopo averla vista al braccio diBradshaw, infatti, i fan della serie e gli amanti della moda si sono affrettati a prenderne una. Tanto che nel 2019, per ringraziare lo show della visibilità regalata alla ...

