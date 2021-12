Adesso Piersilvio Berlusconi vuol fare il content provider (Di venerdì 24 dicembre 2021) MfE, per l’espansione studia una società internazionale di produzione contenuti Il Sole 24 Ore, pagina 38, di Andrea Biondi. Una “content factory” internazionale: una società produttrice di contenuti sulla quale fare leva per poter giocare la propria partita sullo scacchiere internazionale. Ci sarebbe anche questo nel progetto di espansione di Mediaset, impegnata nella costruzione di un polo tv free paneuropeo da tempo considerato come basilare in un momento caratterizzato dall’avanzata di giganti, del web e del video on demand, che dalle parti di Cologno si ritengono contrastabili solo irrobustendosi e solo facendolo su scala europea e non nazionale. Il tutto, dunque, è pensato all’interno di un piano di espansione internazionale che ha avuto come antipasto la nuova sede legale (ad Amsterdam), il cambio di denominazione sociale (da Mediaset a ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 dicembre 2021) MfE, per l’espansione studia una società internazionale di produzione contenuti Il Sole 24 Ore, pagina 38, di Andrea Biondi. Una “factory” internazionale: una società produttrice di contenuti sulla qualeleva per poter giocare la propria partita sullo scacchiere internazionale. Ci sarebbe anche questo nel progetto di espansione di Mediaset, impegnata nella costruzione di un polo tv free paneuropeo da tempo considerato come basilare in un momento caratterizzato dall’avanzata di giganti, del web e del video on demand, che dalle parti di Cologno si ritengono contrastabili solo irrobustendosi e solo facendolo su scala europea e non nazionale. Il tutto, dunque, è pensato all’interno di un piano di espansione internazionale che ha avuto come antipasto la nuova sede legale (ad Amsterdam), il cambio di denominazione sociale (da Mediaset a ...

Advertising

neri_serneri : Adesso che #Draghi si fa avanti come #PresidenteDellaRepubblica in qualità di 'nonno', il bisnonno #Berlusconi che… - ZenatiDavide : Dinastia Berlusconi: è nata la piccola Olivia, l’ex premier è bisnonno. Piersilvio nonno a 52 anni: La notizia è tr… - messveneto : Dinastia Berlusconi: è nata la piccola Olivia, l’ex premier è bisnonno. Piersilvio nonno a 52 anni: La piccola nipo… - MrtnG02 : Ok tutto,adesso sto spillando tweet su Mattia,ma si sente la mancanza di un polletto moro un po’ muto sul mio profi… -