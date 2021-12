Troppi esperti (o presunti tali) di Covid in tv. Giorgetti: "Generano confusione" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mettere un argine al proliferare di esperti in tv sulla pandemia e dintorni. Per il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si dovrebbe valutare una raccomandazione sulla comunicazione sul Covid per tv pubbliche e private. Secondo il ministro occorre riflettere sul fatto che forse l’invasione nei talk show di virologi ed esperti a vario titolo rischia di creare incertezze e confusione. “Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che sono state sistematicamente smentite dai fatti”, ha detto al premier e agli ministri nel corso della cabina di regia sulle misure anti-Covid. Per questo l’invito a valutare una sorta di raccomandazione per maggiore cautela. Non è la prima volta, viene riferito, che il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mettere un argine al proliferare diin tv sulla pandemia e dintorni. Per il ministro dello Sviluppo economico Giancarlosi dovrebbe valutare una raccomandazione sulla comunicazione sulper tv pubbliche e private. Secondo il ministro occorre riflettere sul fatto che forse l’invasione nei talk show di virologi eda vario titolo rischia di creare incertezze e. “Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che sono state sistematicamente smentite dai fatti”, ha detto al premier e agli ministri nel corso della cabina di regia sulle misure anti-. Per questo l’invito a valutare una sorta di raccomandazione per maggiore cautela. Non è la prima volta, viene riferito, che il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Valutare una raccomandazione sulla comunicazione sul Covid di tv pubbliche e private. Lo ha chiesto il ministro Gia… - Corriere : Covid, Giorgetti: troppi «esperti» in tv, serve maggior cautela - MediasetTgcom24 : Covid, Giorgetti: 'Troppi esperti e virologi in tv, si rischia di creare confusione e incertezza' #covid… - littleCarme : RT @dottorbarbieri: ??Covid: Giorgetti, troppi 'esperti' in tv, serve cautela. - GiancarloDeRisi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Giorgetti: 'Troppi esperti e virologi in tv, si rischia di creare confusione e incertezza' #covid https://t.co… -