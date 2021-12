Saldi invernali 2022 di gennaio | quando iniziano | data e calendario per Regione

Leggi su notizieora

(Di giovedì 23 dicembre 2021)? Come da tradizione, con la partenza del nuovo anno si concretizzano tante occasioni di acquisto per coloro che desiderano rinnovare il proprio guardaroba invernale. Le Regioni regolamentano in maniera diversa ladi partenza della stagione degli sconti, marappresenta il mese chiave in tutta Italia. A cambiare ovviamente è ladi partenza, stante il coordinamento tra le Associazioni di commercio presenti sul territorio e le istituzioni. Nella maggior parte dei casi, anche nelsi è scelto di proseguire con le linee guida già tracciate nel corso del 2016 dalla Conferenza delle Regioni, pertanto in senso generale l’avvio è fissato al primo giorno feriale antecedente la festa ...