Rinnovo Dimarco | ufficiale il prolungamento di contratto con l’Inter

(Di giovedì 23 dicembre 2021) per l’esterno nerazzurro. Il comunicato Federicorinnova il propriocon. Ora è, di seguito il comunicato del club nerazzurro. COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per ildidel giocatore Federico: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA: ufficiale il prolungamento di contratto con l'Inter per l'esterno nerazzurro. Il comunicato Federicorinnova il proprio contratto con l'Inter. Ora è ufficiale, di seguito il ...Come riferisce Sky Sport,in mattinata si è recato nella sede del club in viale della Liberazione per firmare ilfino a giugno 2026. L'ex veronese, tifoso interista doc, guadagnerà ...Federico Dimarco ha rinnovato il contratto professionale che lo lega all'Inter, sino a giugno 2026. L'esterno sinistro nerazzurro, cresciuto nelle giovanili del club meneghino, è tornato a vestire la ...L'Inter ha ufficializzato questo giovedì pomeriggio il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. L'annuncio è arrivato sul sito web del club. L'annuncio dell'Inter. Questo quant ...