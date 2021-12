Ragazzino precipitato dal tetto di Auchan | a giudizio il responsabile della sicurezza | lesioni colpose

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ANCONA - Aveva raggiunto ildel centro commerciale(ora spazio Conad), riuscendo a introdursi in un'area non accessibile al pubblico per poi salire sopra un lucernario di plexiglas. Sotto ...

ANCONA - Aveva raggiunto il tetto del centro commerciale Auchan (ora spazio Conad), riuscendo a introdursi in un'area non accessibile al pubblico per poi salire sopra un lucernario di plexiglas. Sotto ......non ci ha pensato due volte e si èper soccorrere lo sconosciuto. Lo ha raggiunto e lo ha adagiato in posizione di sicurezza, chiamando il 118. È stata proprio la telefonata del...ANCONA - Aveva raggiunto il tetto del centro commerciale Auchan (ora spazio Conad), riuscendo a introdursi in un’area non accessibile al pubblico per poi salire sopra un lucernario ...Finora il fotografo che aveva organizzato il set sulla terrazza condominiale non è sotto inchiesta. Si attende l’esame delle memorie della sua fotocamera digitale e di altri supporti. La giovane era s ...