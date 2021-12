Quattro cose da sapere sulla Dakar Rally 2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con più di 1.000 persone in fila per correre quasi 7.500 km attraverso i deserti dell’Arabia Saudita, il Dakar Rally 2022 promette di essere un’altra epica avventura di Rally-raid sulle dune di sabbia con una serie di affermate star globali e giovani piloti di talento fuori per impressionare. Dakar Rally 2022 Il gruppo farà del suo meglio per completare tutte e 13 le tappe da Jeddah a Ha’il e Riyadh e poi di nuovo indietro con una serie di storie affascinanti che si svolgeranno nelle rispettive categorie di veicoli. Per la cronaca, Stephane Peterhansel è il campione in carica della Dakar. Trent’anni dopo la sua prima vittoria al Rally Dakar, Peterhansel è salito di nuovo sul gradino più alto di un podio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con più di 1.000 persone in fila per correre quasi 7.500 km attraverso i deserti dell’Arabia Saudita, ilpromette di essere un’altra epica avventura di-raid sulle dune di sabbia con una serie di affermate star globali e giovani piloti di talento fuori per impressionare.Il gruppo farà del suo meglio per completare tutte e 13 le tappe da Jeddah a Ha’il e Riyadh e poi di nuovo indietro con una serie di storie affascinanti che si svolgeranno nelle rispettive categorie di veicoli. Per la cronaca, Stephane Peterhansel è il campione in carica della. Trent’anni dopo la sua prima vittoria al, Peterhansel è salito di nuovo sul gradino più alto di un podio ...

