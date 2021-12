Oltre su gestione del verde: “Operai coop nelle partecipate del Comune” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il gruppo politico Oltre in Consiglio comunale è rappresentato da Corrado Naddeo e Donato Pessolano. Ribadisce la necessità di procedere “con accorpamento e affidamento a gestore unico, ovvero a società partecipata del Comune di Salerno, del verde pubblico e delle attività affidate alle cooperative sociali”. I Consiglieri Corrado Naddeo e Donato Pessolano con gli ex Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo e Giuseppe Ventura “nel ribadire quanto più volte proposto nel corso della scorsa consiliatura”, rilanciano: “Sebbene siano in atto le note inchieste penali sulle cooperative sociali per le attività di manutenzione del ‘verde pubblico’, l’amministrazione insiste nel perseguire l’obiettivo con le medesime modalità senza minimamente tenere conto non solo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il gruppo politicoin Consiglio comunale è rappresentato da Corrado Naddeo e Donato Pessolano. Ribadisce la necessità di procedere “con accorpamento e affidamento a gestore unico, ovvero a società partecipata deldi Salerno, delpubblico e delle attività affidate alleerative sociali”. I Consiglieri Corrado Naddeo e Donato Pessolano con gli ex Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo e Giuseppe Ventura “nel ribadire quanto più volte proposto nel corso della scorsa consiliatura”, rilanciano: “Sebbene siano in atto le note inchieste penali sulleerative sociali per le attività di manutenzione del ‘pubblico’, l’amministrazione insiste nel perseguire l’obiettivo con le medesime modalità senza minimamente tenere conto non solo ...

anteprima24 : ** #Oltre su gestione del #Verde: 'Operai coop nelle partecipate del Comune' ** - LucaAterini : RT @assoambiente: #Ispra2021 #rifiutiurbani ? Dei 673 impianti operanti in Italia, oltre il 50% si trova al Nord. ? 120 al Centro ? 194 al… - jacopogiliberto : RT @assoambiente: #Ispra2021 #rifiutiurbani ? Dei 673 impianti operanti in Italia, oltre il 50% si trova al Nord. ? 120 al Centro ? 194 al… - assoambiente : #Ispra2021 #rifiutiurbani ? Dei 673 impianti operanti in Italia, oltre il 50% si trova al Nord. ? 120 al Centro ? 1… - Rougenoir1978 : @ame0773 Siamo una squadra giovane nonostante tutto. Imparano a far bene una cosa complessa: a volte si sentono fen… -