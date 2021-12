**Mps-David Rossi: Monteleone (Iene), 'troppi buchi in indagini, tre gli elementi cruciali '** (3) (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Mi rivolgo a quelli che credono che David Rossi si sia suicidato: ma se crediamo questo, il fatto che lui avesse annunciato di volerlo fare via mail due giorni prima, non è un elemento molto grave? Perché nessuno fa niente per impedirglielo? Perché aveva detto che voleva andare a parlare coi magistrati?", si chiede il giornalista. Che conclude con una nota critica: "In questa storia noi veniamo querelati solo perché ci siamo posti una domanda. E la domanda è: se questo contesto (i festini a luci rosse, ndr) a vario titolo, in vari modi, fosse vero, non sarebbe idoneo solo questo contesto a mettere in dubbio tutto l'andamento della vita pubblica a Siena? Mi pare una domanda lecita", conclude eloquentemente Monteleone. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Mi rivolgo a quelli che credono chesi sia suicidato: ma se crediamo questo, il fatto che lui avesse annunciato di volerlo fare via mail due giorni prima, non è un elemento molto grave? Perché nessuno fa niente per impedirglielo? Perché aveva detto che voleva andare a parlare coi magistrati?", si chiede il giornalista. Che conclude con una nota critica: "In questa storia noi veniamo querelati solo perché ci siamo posti una domanda. E la domanda è: se questo contesto (i festini a luci rosse, ndr) a vario titolo, in vari modi, fosse vero, non sarebbe idoneo solo questo contesto a mettere in dubbio tutto l'andamento della vita pubblica a Siena? Mi pare una domanda lecita", conclude eloquentemente

borghi_claudio : Giusto per capire con chi e con cosa abbiamo a che fare. David Rossi, rivelazioni shock riaprono il caso? - Le Ie… - Corriere : La moglie di David Rossi: «Suicida? No, custodiva segreti. Io mai stata sulla sua tomba» - Donzelli : Interessante intervista di @ClaudioBozza. Da non perdere per capire la verità su #DavidRossi - 46Ivano : RT @florastr: ma vi rendete conto che i3pm indefessi x il caso Open,sono qst? 1)Creazzo sanzionat dal Csm x molestie sessuali 2)Turco,viola… - florio_emanuele : È ORA DI FARE PULIZIA DI QUESTI PERSONAGGI, nn è un problema di colore politico....oggi tocca ad altri,..ma capitas… -