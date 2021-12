Miriam Leone stratosferica | calze a rete e tacchi a spillo | la mano copre proprio lì – FOTO

(Di giovedì 23 dicembre 2021)vestita completamente di bianco è sconvolgente. Una splendida “statua” per il Presepe degli utenti dei social network L’ultimo scatto pubblicato dasu Instagram non è certo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Thegoodvybye : @Nicola11145604 Se togli gesticolare rimane Babbo Natale fammi Miriam Leone E ci sta - OrioMenoni : @rotre54 Perché, Miriam Leone ti fa schifo? - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Al CinemAntella il Diabolik dei Manetti Bros: con Valerio Mastandrea e Miriam Leone. Seconda trasp… - KEYSERS67833278 : RT @diaridicinema: La bellezza di Miriam Leone in #Diabolik! #Diabolikilfilm - KEYSERS67833278 : RT @TataChips86: Kant....Eva Kant! Stupenda in questa foto Miriam Leone. #Diabolik -

Sarà la febbre di Diabolik e la meravigliosa Eva Kant interpretata daad aver scatenato la mania e ad aver messo la pulce nell'orecchio, e dal momento che Chiara Ferragni è bravissima a ...Incantevolenei panni di Eva Kant sul set di Diabolik: è grazie a lei che stanno tornando in voga i dettagli Anni '60. E noi accogliamo con magnetico entusiasmo queste novità in fatto di fashion . ...Chiara Ferragni ci fa scoprire e amare il nuovo capo tendenza delle feste: la tuta in pizzo nera, dalla più easy a quella luxury.Unghie coloratissime (anche maschili), capelli arruffati e dalle tonalità inedite, pelle radiosa che si ispira all'incarnato delle ragazze coreane.