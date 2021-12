Milan-Roma | Abraham dovrà sottoporsi a dei controlli alla caviglia

Advertising

FIGCfemminile : ?????? | C??PP?? ???????????? Il sorteggio premia l’Empoli, definiti gli accoppiamenti dei Quarti di finale ? ?? 29/30 genna… - FBiasin : #SerieA, metà strada: #Inter 46 #Milan 42 #Napoli 39 #Atalanta 38 #Juventus 34 #Roma 32 #Fiorentina 32 #Lazio 31 Buon Natale. - SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - MilanPress_it : Verso il rientro contro il @acmilan #Pellegrini #MilanPress - Riccardofuffol2 : RT @delinquentweet: I giocatori che hanno completato più dribbling nel girone di andata in Serie A: ???? Sofian Kiyine (Venezia): 40 ???? Rafa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Roma

Non a caso il fischietto napoletano è tra i flop di Mauro Bergonzi, insieme a Fabbri e Abisso: "è stato arbitrato in maniera pessima, gli ha segnato la stagione. È stato fermo, ha ...Commenta per primo Nei prossimi giorni l'attaccante dellaTammy Abraham si sottoporrà ai controlli specifici dopo l'infortunio alla caviglia che l'ha ... per la gara del 6 gennaio contro ilArrivati al giro di boa in Serie A, uno degli argomenti più discussi rimane quello degli arbitri e del Var. Mauro Bergonzi, ex fischietto italiano, è intervenuto ai microfoni di ...La fine del girone di andata del campionato 2021-22 è anche l’occasione per tirare le file sull’affluenza del pubblico negli stadi In una stagione che ha visto il ritorno dei tifosi dal vivo anche se ...