Meteo giovedì: anticiclone in crisi, arrivano le prime piogge. Ecco dove (Di giovedì 23 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un campo di alta pressione rimane ancora esteso dal Mediterraneo verso le isole britanniche e abbraccia l’Italia, anche se nelle prossime 48 ore comincerà a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale sotto la spinta del flusso perturbato atlantico. Nel frattempo però le regioni adriatiche si trovano al limite dell’estensione anticiclonica orientale ed esposte a residue infiltrazioni di aria fredda balcanica che avanzano verso ovest fino a risalire la Val Padana. Il versante tirrenico, invece, rimane esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, anticipando l’ingresso delle perturbazioni atlantiche atteso nei giorni di Natale, che scalzeranno l’afflusso di aria fredda balcanica costringendolo a ritirarsi verso i suoi luoghi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un campo di alta pressione rimane ancora esteso dal Mediterraneo verso le isole britanniche e abbraccia l’Italia, anche se nelle prossime 48 ore comincerà a perdere smalto in corrispondenza del suo perimetro settentrionale sotto la spinta del flusso perturbato atlantico. Nel frattempo però le regioni adriatiche si trovano al limite dell’estensione anticiclonica orientale ed esposte a residue infiltrazioni di aria fredda balcanica che avanzano verso ovest fino a risalire la Val Padana. Il versante tirrenico, invece, rimane esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, anticipando l’ingresso delle perturbazioni atlantiche atteso nei giorni di Natale, che scalzeranno l’afflusso di aria fredda balcanica costringendolo a ritirarsi verso i suoi luoghi ...

Advertising

DPCgov : Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per giovedì #23dicembre ?? ?rischio idraulico VERDE ?rischio idrogeo… - fabiomonster92 : RT @DPCgov: Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per giovedì #23dicembre ?? ?rischio idraulico VERDE ?rischio idrogeologico VERDE… - ilfaroonline : Meteo giovedì: anticiclone in crisi, arrivano le prime piogge. Ecco dove - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì #23dicembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo… - anteprima24 : ** #Meteo, le #Previsioni in #Campania di giovedì 23 dicembre 2021 ** -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo giovedì I programmi in tv oggi, 23 dicembre 2021: film e intrattenimento Guida tv di giovedì 23 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 -...50 - Blue Bloods 19:40 - Bull 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 18:55 - Meteo 3 19:00 - Tg3 19:30 ...

Meteo Liguria, in arrivo nuvole e piovaschi Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 23 dicembre 2021 Al mattino nubi irregolari su tutta la regione senza piogge. Schiarite possibili sui versanti ...

Meteo UDINE: oggi nubi sparse, Giovedì 23 e Venerdì 24 cielo coperto iL Meteo Guida tv di23 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 -...50 - Blue Bloods 19:40 - Bull 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 18:55 -3 19:00 - Tg3 19:30 ...Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:23 dicembre 2021 Al mattino nubi irregolari su tutta la regione senza piogge. Schiarite possibili sui versanti ...