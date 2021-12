Lazio | la Curva Nord contro Acerbi | «Via subito da Roma»

Leggi su footdata

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Quell’esultanza di Francescoa zittire i tifosi dopo il gol al Genoa e le parole a caldo nel post-partita non sono piaciute ai tifosi. E, come riporta il Corrire dello sport, nonostante la vittoria dellail Venezia, che porta la firma anche di(sua la seconda rete), ecco la presa di posizione dellain un comunicato. Parole dure che raccontano come il giocatore sia stato invitato a scusarsi al Penzo sotto il settore ospiti. Invito invece non accolto. “Francesco non è più gradito qui a”, si legge. I tifosi chiedono di mandarlo via, gli ultimi comportamenti non sono piaciuti. E sono pronti a fischiarlo ogni qualvolta scenderà in campo.