Inzaghi: «Ora fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata, ma in estate i giudizi non erano questi» (Di giovedì 23 dicembre 2021) l’Inter ha vinto sul Torino 1-0 e si è guadagnata il titolo di campione d’inverno. Dopo il match, Simone Inzaghi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando alle tv. «Ora fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata, ma in estate i giudizi non erano questi. Per noi questo deve essere da stimolo per continuare così. Ogni staff tecnico ha le proprie idee, noi ci abbiamo messo del nostro». «Stiamo attraversando un ottimo momento, anche contro il Torino siamo stati bene in campo rischiando poco e gestendo il pallone al meglio. Ma con questi giocatori sono sempre stato fiducioso, anche quando eravamo indietro in classifica: mi hanno seguito, i risultati si sono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha vinto sul Torino 1-0 e si è guadagnata il titolo di campione d’inverno. Dopo il match, Simoneha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando alle tv. «Ora facheè una, ma innon. Per noi questo deve essere da stimolo per continuare così. Ogni staff tecnico ha le proprie idee, noi ci abbiamo messo del nostro». «Stiamo attraversando un ottimo momento, anche contro il Torino siamo stati bene in campo rischiando poco e gestendo il pallone al meglio. Ma congiocatori sono sempre stato fiducioso, anche quando eravamo indietro in classifica: mi hanno seguito, i risultati si sono ...

