Hong Kong: rimossa statua di Tienanmen (Di giovedì 23 dicembre 2021) È stata rimossa la statua di Tienanmen dal campus dell’università di Hong Kong. Questo rappresenta l’ultimo atto di repressione da parte delle autorità contro la democrazia e la libertà nell’ex colonia britannica. statua di Tienanmen rimossa da Hong Kong: cos’è successo? Un’importante università di Hong Kong ha rimosso una statua dal suo campus che commemorava Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) È stataladidal campus dell’università di. Questo rappresenta l’ultimo atto di repressione da parte delle autorità contro la democrazia e la libertà nell’ex colonia britannica.dida: cos’è successo? Un’importante università diha rimosso unadal suo campus che commemorava

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Università di Hong Kong ha confermato che la statua che commemora le persone uccise dalle truppe cinesi in piazza… - ilpost : L’Università di Hong Kong ha rimosso una statua che commemorava la strage di Piazza Tienanmen - GassmanGassmann : A Hong Kong , nella notte è stata smantellata e portata in un magazzino, la scultura dell’artista danese Jens Galsc… - CapitaleIl : Era ora. Un momumento ad un golpe di Stato liberale e anticomunista mancato, che commemorava i carnefici. Universi… - gides1960 : RT @GassmanGassmann: A Hong Kong , nella notte è stata smantellata e portata in un magazzino, la scultura dell’artista danese Jens Galschio… -