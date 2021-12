Escort portate da Tarantini a casa Berlusconi | la Cassazione conferma | “Donne scambiate tra i fruitori della prestazione sessuale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021), ovvero date “in prestito da un fruitoread altro“. Cioè da Gianpaoloa Silvio. E’ quanto scrivono i giudicinelle motivazionisentenza con cui lo scorso 18 ottobre hanno reso definitiva la condanna a due anni e dieci mesi per l’imprenditore pugliese, accusato di reclutamentoprostituzione per aver portato, tra il 2008 e il 2009, nelle residenze dell’ex presidente del consiglio . “A delineare la concretezza dell’offensivitàcondotta è il generale contesto nel quale la stessa si è sviluppata, per come emersa da innumerevoli dialoghi intercettati tra l’imputato e le ...