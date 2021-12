“Cristiano, tutto ok?”, svelato il messaggio che fa ‘arrabbiare’ Ronaldo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il centrocampista Matic ha schernito Ronaldo con un commento su Instagram: “Cristiano, tutto ok?”, riferimento a una partitella in famiglia Uno dei motivi che avrebbe portato all’esonero di Solskjaer al Manchester United sembrerebbe essere stata anche qualche tensione interna allo spogliatoio. Naturalmente, a ciò, si è aggiunta anche lo scarso rendimento dei ‘Red Devils’ in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il centrocampista Matic ha schernitocon un commento su Instagram: “ok?”, riferimento a una partitella in famiglia Uno dei motivi che avrebbe portato all’esonero di Solskjaer al Manchester United sembrerebbe essere stata anche qualche tensione interna allo spogliatoio. Naturalmente, a ciò, si è aggiunta anche lo scarso rendimento dei ‘Red Devils’ in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

luisa83156856 : @NikMegaFake E nsomma….guarda lo stimo molto perché penso sia un bravo Cristiano e tutto sommato è stato davvero in… - Katy30770035 : RT @SF_RL_Featuring: Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questo gio… - SF_RL_Featuring : Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questo… - SilviaColli00 : RT @finquandopiove: “L’attimo prima pensi di avere tutto sotto controllo, l’attimo dopo capisci che niente lo è. Per te una bussola per ric… - erika1552728 : RT @emifriends: “tutto è passeggero, tutto tranne te” oggi un buongiorno particolare a cristiano, che anche se è entrato da poco già le s… -