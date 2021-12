Combinata nordica: tre azzurre in raduno ad inizio gennaio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Pausa per la Coppa del Mondo di Combinata nordica femminile: sono andate in scena fino ad ora cinque gare in tre appuntamenti diversi tra Lillehammer, Otepaa e Ramsau. Per prepararsi alle prossime prove, ma soprattutto alla tappa tricolore in Val di Fiemme del prossimo 8 gennaio, raduno per la Nazionale italiana. Le azzurre si ritroveranno ad inizio 2022 a Tarvisio (Ud), da domenica 2 a mercoledì 5 gennaio, e successivamente a Predazzo (Tn), dal 5 all’8 gennaio. Presenti in tre: Daniela Dejori, Annika Sieff e Veronica Gianmoena, assieme ai tecnici Ivo Pertile e Francesco Benetti. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Pausa per la Coppa del Mondo difemminile: sono andate in scena fino ad ora cinque gare in tre appuntamenti diversi tra Lillehammer, Otepaa e Ramsau. Per prepararsi alle prossime prove, ma soprattutto alla tappa tricolore in Val di Fiemme del prossimo 8per la Nazionale italiana. Lesi ritroveranno ad2022 a Tarvisio (Ud), da domenica 2 a mercoledì 5, e successivamente a Predazzo (Tn), dal 5 all’8. Presenti in tre: Daniela Dejori, Annika Sieff e Veronica Gianmoena, assieme ai tecnici Ivo Pertile e Francesco Benetti. Foto: Lapresse

Advertising

FondoItalia : Combinata Nordica - A Tarvisio le azzurre prepareranno la tappa della Val di Fiemme - zazoomblog : Combinata nordica in Val di Fiemme Jarl Magnus Riiber può migliorare un primato epico. Ma vorrà farlo? -… - FondoItalia : Combinata Nordica - Azzurri in raduno a Seefeld dal 27 al 30 gennaio - azzurridigloria : ??COMBINATA NORDICA FEMMINILE?? L'Italia non brilla a Ramsau. La migliore delle azzurre è Veronica Gianmoena, 11^.… - azzurridigloria : ??COMBINATA NORDICA MASCHILE?? A Ramsau, in Austria, con un doppio piazzamento a punti di Buzzi e Costa, l'Italia d… -