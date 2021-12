Atletica, Gianmarco Tamberi campione olimpico del salto in alto: l’incredibile progressione fino a 2,37, poi l’oro condiviso – VIDEO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se c’è stato un momento in cui l’Olimpiade azzurra di Tokyo 2021 ha cambiato volto, quel momento è stato il dialogo tra il giudice di gara e la coppia di atleti al comando della gara di salto in alto, Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim, il campione del Qatar, grande favorito della vigilia, dopo il triplo errore di entrambi a quota 2.39. Lo sguardo complice, l’abbraccio e l’esplosione di gioia di Gianmarco Tamberi sono storia ormai e da lì quella che sembrava l’Olimpiade dei secondi e dei terzi posti, per l’Italia si è colorata d’oro e dieci minuti più tardi sarebbe divenuta leggenda con il trionfo di Marcell Jacobs nei 100 e quell’abbraccio dopo il traguardo che è l’immagine dell’anno per lo sport italiano. L’aveva scritto sul gesso e lo ha portato ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se c’è stato un momento in cui l’Olimpiade azzurra di Tokyo 2021 ha cambiato volto, quel momento è stato il dialogo tra il giudice di gara e la coppia di atleti al comando della gara diine Mutaz Essa Barshim, ildel Qatar, grande favorito della vigilia, dopo il triplo errore di entrambi a quota 2.39. Lo sguardo complice, l’abbraccio e l’esplosione di gioia disono storia ormai e da lì quella che sembrava l’Olimpiade dei secondi e dei terzi posti, per l’Italia si è colorata d’oro e dieci minuti più tardi sarebbe divenuta leggenda con il trionfo di Marcell Jacobs nei 100 e quell’abbraccio dopo il traguardo che è l’immagine dell’anno per lo sport italiano. L’aveva scritto sul gesso e lo ha portato ...

