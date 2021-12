Vicenza vs Alessandria | vittorie | sconfitte e precedenti

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie B, l’è quella contro cui ilha vinto di più in percentuale: 67% (8V, 3N, 1P). Le 12 sfide tra le due squadre nel torneo cadetto si sono disputate tra il 1940 e il 1955. Ilha vinto tutte le ultime cinque sfide contro l’in Serie B, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti – solo contro il Fanfulla (sei nel 1950) ha infilato una striscia di successi più lunga contro una singola avversaria nel torneo. Ilha vinto tutte le sei sfide casalinghe contro l’in Serie B, segnando 14 gol (2.3 di media a match). Ilè l’unica squadra che non ha ancora vinto alcun match casalingo in questa Serie B, ha infatti raccolto un solo punto in otto gare al ...