Variante Omicron, meno grave ma si teme impatto boom contagi: lo studio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Variante Omicron del Covid potrebbe essere meno grave, più mite. E’ quanto suggeriscono studi preliminari eseguiti con le prime evidenze raccolte sia nel Regno Unito che in Sudafrica. Queste evidenze sembrerebbero indicare che meno persone necessitano di cure ospedaliere rispetto ad altre varianti. La sensazione già espressa da esperti del Paese africano che per primo ha intercettato il nuovo mutante potrebbe dunque non essere infondata. Un primo insieme di dati è quello che arriva dal Regno Unito, precisamente da uno studio scozzese che ha monitorato il coronavirus e il numero di persone che finiscono in ospedale. Secondo quanto riporta la ‘Bbc online’, la ricerca indica che, se Omicron si fosse comportata come Delta, sulla platea di pazienti esaminata sarebbero ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladel Covid potrebbe essere, più mite. E’ quanto suggeriscono studi preliminari eseguiti con le prime evidenze raccolte sia nel Regno Unito che in Sudafrica. Queste evidenze sembrerebbero indicare chepersone necessitano di cure ospedaliere rispetto ad altre varianti. La sensazione già espressa da esperti del Paese africano che per primo ha intercettato il nuovo mutante potrebbe dunque non essere infondata. Un primo insieme di dati è quello che arriva dal Regno Unito, precisamente da unoscozzese che ha monitorato il coronavirus e il numero di persone che finiscono in ospedale. Secondo quanto riporta la ‘Bbc online’, la ricerca indica che, sesi fosse comportata come Delta, sulla platea di pazienti esaminata sarebbero ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - AndyT_90 : Anche dando già confermati questi dati, se dimezza le percentuali ma raddoppia i numeri assoluti... siamo punto e a… - luddynski : RT @dottorbarbieri: ?????????? GERMANIA NON ESCLUDE NECESSITÀ #QUARTADOSE E ORDINA 80 MILIONI DI DOSI DI VACCINO #PFIZER 'nella versione aggiorn… -