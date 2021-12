Uomini e donne, l’ex di Tina Cipollari lo confessa apertamente: “Con lei…” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tina Cipollari al centro del mirino, questa volta per la sua storia con Kikò Nalli. Ecco cosa sta succedendo all’opinionista di Uomini e donne. Tina Cipollari è l’opinionista storica di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 22 dicembre 2021)al centro del mirino, questa volta per la sua storia con Kikò Nalli. Ecco cosa sta succedendo all’opinionista diè l’opinionista storica di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - Mov5Stelle : Il #SalarioMinimo può ridurre le disuguaglianze di trattamento economico e contrattuale tra donne e uomini nel mond… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - lordruthven74 : Bambasciano: non ho mai detto di voler uscire con Jessica. Guarda che non sei a Uomini & Donne, non ci sono le este… - gio551 : RT @janavel7: Piccola notazione a margine della conferenza stampa di Draghi: le donne giornaliste sono state molto più brave degli uomini g… -