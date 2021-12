Ultimo contro i virologi: “Smettetela di fare i pagliacci e le star” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si placano le polemiche dopo la performance canora dei virologi Bassetti, Pregliasco e Crisanti a ‘Un giorno da pecora’: il cantautore romano Ultimo ha attaccato i dottori in una stories sul proprio profilo Instagram ricordando le difficoltà che la categoria dei cantati, e più in generale degli artisti, sta vivendo in questo periodo. Dal profilo Instagram di UltimoI tre virologi hanno cantato una versione pro-vax di ‘Jingle Bells‘ provocando l’ironia e rabbia sui social. Tra chi ha giudicato di cattivo gusto i tre dottori c’è anche il noto cantante romano Ultimo che su Instagram ha scritto: “Lasciate che siamo noi a salire sul palco. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si placano le polemiche dopo la performance canora deiBassetti, Pregliasco e Crisanti a ‘Un giorno da pecora’: il cantautore romanoha attaccato i dottori in una stories sul proprio profilo Instagram ricordando le difficoltà che la categoria dei cantati, e più in generale degli artisti, sta vivendo in questo periodo. Dal profilo Instagram diI trehanno cantato una versione pro-vax di ‘Jingle Bells‘ provocando l’ironia e rabbia sui social. Tra chi ha giudicato di cattivo gusto i tre dottori c’è anche il noto cantante romanoche su Instagram ha scritto: “Lasciate che siamo noi a salire sul palco. Tornate negli ospedali ail vostro lavoro.di andare in tv ae le ...

Advertising

OptaPaolo : 43 - Dopo 43 partite Federico #Bernardeschi ha ritrovato il gol in Serie A, l'ultimo lo aveva realizzato il 26 lugl… - NicolaPorro : ?? Arriva l'ultimo folle diktat del 'luminare' contro il #Natale e la #tombola. E il nostro @DelpapaMax non ne può p… - LaStampa : Ultimo contro i virologi cantanti: “Pagliacci, tornate in ospedale” - ModernoAlex : RT @StefanoPutinati: Durissima presa di posizione del noto cantante Ultimo. Ebbene, sto rivalutando il video. Ultimo contro i virologi c… - GioGioInter : RT @AMIN1908_: Comunque la migliore che ha giocato contro l’Inter per ora .. almeno nell’ultimo periodo .. davvero dura da affrontare #Toro -