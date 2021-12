U2 e Billie Eilish nella short list per la miglior canzone degli Oscar 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) U2, Billie Eilish, Ariana Grande, H.E.R, Van Morrison, Beyoncè, Jay Z sono tra gli artisti presenti nella short list per la miglior canzone degli Oscar 2022. L’Academy Of Motion Picture Arts And Sciences nella serata di ieri ha annunciato tutti i nominativi delle quindicine delle varie categorie, dove figura anche il film di Paolo Sorrentino “E’ Stata La Mano Di Dio” I membri della commissione hanno effettuato le loro scelte da una lista di partenza che comprendeva 84 brani.Per la prima volta nella storia degli Academy, una coppia sposata ovvero Beyoncè e Jay Z è in lizza per la statuetta con i brani Be Alive (soundtrack di King Richard) dell’ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) U2,, Ariana Grande, H.E.R, Van Morrison, Beyoncè, Jay Z sono tra gli artisti presentiper la. L’Academy Of Motion Picture Arts And Sciencesserata di ieri ha annunciato tutti i nominativi delle quindicine delle varie categorie, dove figura anche il film di Paolo Sorrentino “E’ Stata La Mano Di Dio” I membri della commissione hanno effettuato le loro scelte da unaa di partenza che comprendeva 84 brani.Per la prima voltastoriaAcademy, una coppia sposata ovvero Beyoncè e Jay Z è in lizza per la statuetta con i brani Be Alive (soundtrack di King Richard) dell’ex ...

