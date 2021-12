"Tu sei pazza ...". Ed esplode la lite al Gf

Advertising

Devosceglierlo : @SlKim SCUSA MA TU DROPPI UNA NOTIZIA DEL GENERE COSÌ A CASO SEI FORSE PAZZA - CaffeFou : 'Tu sei pazza...'. Ed esplode la lite al #GFVip2021 #GFVIP - TTW0OFUS : @i91tvml Mimi sei pazza piango come una disperata - notbabym : @wordsarry ma che studi sei pazza posa subito - fantaporcata : RT @Y00NEASE: @fantaporcata no lucia tu sei pazza da quando ti consoco -

Ultime Notizie dalla rete : sei pazza

A quelle parole la cantante è letteralmente sbottata: "Cosa? Senti cara,appena arrivata non cominciare a rompere. Perché con me non rompi ". "Come te l'ho data, te la tolgo": lite furiosa tra ...Il ragazzo però non si è dato per vinto, replicando: ' Tuinnamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma? Se tu eri innamorata di questa persona, non ti baciavi con un altro. Ah ...La cantante e l'attrice sono finite a litigare per la lista della spesa. Tra le due sono volate parole forti e la compagna della Grimaldi ha accusato la Ricciarelli di bullismo ...Si fa baldoria a Los Angeles, dove, in una magione appartenuta a Liz Taylor, Paolo Sorrentino e signora hanno festeggiato l'inclusione nella shortlist dei film candidati all'Oscar per il Miglior Film ...