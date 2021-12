(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lucianoha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri perdere con lo: “Commessi“. L’allenatore del Napoli ha descritto uno spogliatoio molto triste al termine del match. Analizzando la prestazione del Napoli con lo, il tecnico del Napoli ha aggiunto: “Ci siamo innervositi tropponon riuscivamo a superare la difesa alzata dallo. nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e non siamo riusciti ad aggiustare le cose. Ma abbiamo commesso anchenell’ultimo passaggio, è mancata la voglia e la freddezza nel fare la giocata giusta“. Secondo“bisognava fare meglio, potevamo spingerla dentro con uno sforzo minimo ma non ci siamo riusciti. ...

Advertising

napolipiucom : Spalletti: 'Troppi errori con lo Spezia. De Laurentiis ci ha dato coraggio. Mertens, ecco perché l'ho tolto'… - napolipiucom : Spalletti: 'Troppi errori con lo Spezia. De Laurentiis ci ha dato coraggio. Mertens, ecco perché l'ho tolto'… - SalvatorDavide : RT @kiingg____: La verità è che da 2 mesi a questa parte, gara con la Lazio esclusa, il Napoli di Spalletti è una squadra imbarazzante capa… - SalvMont : RT @kiingg____: La verità è che da 2 mesi a questa parte, gara con la Lazio esclusa, il Napoli di Spalletti è una squadra imbarazzante capa… - antonio_race : RT @kiingg____: La verità è che da 2 mesi a questa parte, gara con la Lazio esclusa, il Napoli di Spalletti è una squadra imbarazzante capa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Troppi

Rallenta spesso anche il gioco facendotocchi prima di girare palla. Lobotka 6 : sempre il ... Elmas 6 : sta crescendo nell'ultimo periodo, segna e fa la differenza malo fa partire ...La squadra di Lucianopaga iincontri ravvicinata, gli azzurri sono stati spenti e in difficoltà dal punto di vista fisico. Lo Spezia prova a pungere in contropiede, ma il vantaggio ...Luciano Spalletti ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri perdere con lo Spezia: "Commessi troppi errori".Una notte stregata per il Napoli di Luciano Spalletti, sconfitto per la terza volta di fila in casa. Come riportato da Opta Italia, infatti, lo Spezia vincente a Fuorigrotta è la ...