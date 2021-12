“Sotto Assedio”, il primo EP dei Cor Veleno torna in vinile deluxe edition (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Sotto Assedio” è il primo EP della storica formazione romana Cor Veleno, pubblicato per la prima volta nel 1999 in vinile 12’’ e ristampato nel 2011 in formato CD con l’aggiunta delle strumentali e degli inediti “Dove puoi respirare” e “Rime e numeri”. La ristampa pubblicata in questi giorni da Aldebaran Records in collaborazione con La Grande Onda, vuole celebrare il debutto discografico del trio romano che sarebbe diventato poi uno dei punti di riferimento dell’Hip-Hop nazionale. “Quella di ristampare il primo disco ufficiale dei Cor Veleno mi sembra un’ottima idea per ricordare e tenere alto il nome di mio figlio David”. (Mauro Belardi, padre di primo Brown) “Sotto Assedio rappresenta l’inizio “discografico” ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “” è ilEP della storica formazione romana Cor, pubblicato per la prima volta nel 1999 in12’’ e ristampato nel 2011 in formato CD con l’aggiunta delle strumentali e degli inediti “Dove puoi respirare” e “Rime e numeri”. La ristampa pubblicata in questi giorni da Aldebaran Records in collaborazione con La Grande Onda, vuole celebrare il debutto discografico del trio romano che sarebbe diventato poi uno dei punti di riferimento dell’Hip-Hop nazionale. “Quella di ristampare ildisco ufficiale dei Cormi sembra un’ottima idea per ricordare e tenere alto il nome di mio figlio David”. (Mauro Belardi, padre diBrown) “rappresenta l’inizio “discografico” ...

Advertising

PaoloBMb70 : a piangere ... Va beh, poi l'ho congedata perché bestemmiare sotto Natale non è proprio il caso ... ??????????????????????????????… - robertachellini : RT @RapologiaIT: Sotto Assedio dei Cor Veleno: in arrivo il vinile dell'EP - - Fracasci83 : @carlopaolofesta Il prezzo è obbligato in farmacia, costa 15 euro. In molte farmacie lo trovi a 10, ma anche a 9. A… - RapologiaIT : Sotto Assedio dei Cor Veleno: in arrivo il vinile dell'EP - - sinapsinews : “Sotto Assedio”, il primo EP dei Cor Veleno torna in vinile deluxe edition -