Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13.

Ultime Notizie dalla rete : Serie rigori Il Liverpool passa ai rigori, in semifinale anche Chelsea e Tottenham Il forcing finale dei Reds pare non dare ulteriori frutti, ma al 95' il Leicester lascia solo in area Takumi Minamino, che spedisce la gara ai rigori. Nella serie è Luke Thomas a farsi parare il ...

Roma - Samp, ecco Falcone (il vice Audero) da Verdone alla porta di... casa ...la terza presenza nella massima serie per lui, ha debuttato sempre con la maglia della Samp il 29 luglio dell'anno scorso contro il Milan. La passata stagione è stato al Cosenza, in B: cinque rigori ...

Serie A, rigori a favore: Inter saldamente in testa con 9 penalty battuti Milan News Serie C: il Bari vince 2-0 al San Nicola col Potenza FRANCESCO LOIACONO - Il Bari vince 2-0 al “San Nicola” col Potenza. Nel secondo tempo al 19’ i biancorossi passano in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Piana su Cheddira. Deci ...

Poker del Milan a Empoli Il Milan passa a Empoli 4-2 e accorcia le distanze con l'Inter campione d'inverno saldamente in cima alla classifica con 46 punti a 4 di distanza dai cugini rossoneri. Un poker con doppietta inclusa, ...

