Ricerca, CNR: nuovo simulatore atomico per captare vortici quantistici (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Accelerano i progressi tecnologici nella simulazione quantistica con atomi ultrafreddi: un gruppo di Ricercatori dell'Istituto nazionale di ottica del Cnr presso il Lens (Laboratorio europeo di spettroscopia non-lineare) dell'Università di Firenze ha studiato la dinamica di vortici quantistici utilizzando un simulatore programmabile basato su atomi ultrafreddi di litio. Questo lavoro, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, offre una nuova finestra sui meccanismi elementari alla base del rilassamento di stati quantistici vorticosi come la turbolenza, che rimane tuttora di difficile comprensione e modellizzazione. Lo rende noto il CNR in una nota stampa. I vortici quantistici e la loro dinamica I vortici, ovvero il moto a spirale di un ...

