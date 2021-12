Processo a Delia Duran: accuse e sentenza per la moglie di Alex Belli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Delia Duran, modella e attrice di origini venezuelane e moglie dell’ex concorrente del GF VIP, Alex Belli, assolta nel Processo per riciclaggio insieme al suo ex compagno, Marco Nerozzi. Delia Duran, modella e attrice venezuelana, moglie di Alex Belli è stata assolta assolta dal reato di riciclaggio imputata nello Stato di San Marino. A suo ex marito invece, l’imprenditore bolognese Marco Nerozzi, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi. POTREBBE INTERESSARTI: Denise Pipitone, indagine archiviata: la reazione di Piera Maggio Processo a Delia Duran (fonte:gettyimages)San Marino, 21 dicembre 2021 – Di lei, negli ultimi tempi, si è ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 dicembre 2021), modella e attrice di origini venezuelane edell’ex concorrente del GF VIP,, assolta nelper riciclaggio insieme al suo ex compagno, Marco Nerozzi., modella e attrice venezuelana,diè stata assolta assolta dal reato di riciclaggio imputata nello Stato di San Marino. A suo ex marito invece, l’imprenditore bolognese Marco Nerozzi, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi. POTREBBE INTERESSARTI: Denise Pipitone, indagine archiviata: la reazione di Piera Maggio(fonte:gettyimages)San Marino, 21 dicembre 2021 – Di lei, negli ultimi tempi, si è ...

