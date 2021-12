Manovra, divieto di allevare e uccidere animali per ricavare pellicce: stop entro gennaio 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie impiegati per ricavarne pelliccia. Lo prevede un emendamento alla Manovra in discussione al Senato firmato dalla capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris, sostenuto da altri 9 sentori e approvato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama. La misura consente in deroga agli allevamenti di mantenere gli animali già presenti nelle strutture non oltre il 30 giugno 2022. Per indennizzarli sono stanziati 3 milioni di euro. “Una vittoria frutto dell’instancabile lavoro di contatto, informazione e collaborazione portato avanti in questi anni con tutti i soggetti istituzionali coinvolgibili, e che condividiamo con le decine di migliaia di persone che hanno sostenuto la nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà edi qualsiasi specie impiegati per ricavarne pelliccia. Lo prevede un emendamento allain discussione al Senato firmato dalla capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris, sostenuto da altri 9 sentori e approvato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama. La misura consente in deroga agli allevamenti di mantenere gligià presenti nelle strutture non oltre il 30 giugno. Per indennizzarli sono stanziati 3 milioni di euro. “Una vittoria frutto dell’instancabile lavoro di contatto, informazione e collaborazione portato avanti in questi anni con tutti i soggetti istituzionali coinvolgibili, e che condividiamo con le decine di migliaia di persone che hanno sostenuto la nostra ...

