LeBron James | Siamo in difficoltà | ma adoro queste sfide

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Lakers escono sconfitti da Phoenix 90 - 108. Peruna distorsione che non preoccupa, come ammette lo stesso: "Sono inciampato sul piede di Jae Crowder, ma sarò a posto per la prossima ...

Advertising

sportli26181512 : NBA, Iman Shumpert fa discutere: 'LeBron James ha rovinato la pallacanestro': L'ex compagno di squadra del n°6 gial… - spawnix : Dopo la vittoria allo scadere contro i Mavericks, i Lakers hanno subito tre sconfitte con Timberwolves, Bulls e Sun… - sportli26181512 : NBA, LeBron James arriva allo Staples Center fumando il sigaro. VIDEO: Troppa sicurezza ostentata, mancanza di risp… - andreastoolbox : NBA, LeBron James arriva allo Staples Center fumando il sigaro. VIDEO | Sky Sport - LakeShowIta : 3?? Terza sconfitta consecutiva per i Lakers, piegati dai Suns ?? I Gialloviola reggono, poi crollano dopo l'espuls… -

Ultime Notizie dalla rete : LeBron James

Sky Sport

I Lakers escono sconfitti da Phoenix 90 - 108. Peruna distorsione che non preoccupa, come ammette lo stesso: "Sono inciampato sul piede di Jae Crowder, ma sarò a posto per la prossima gara. Siamo in un momento difficile, con ragazzi che ...... "Non è stato Durant con il passaggio agli Warriors nel 2016 a rovinare la pallacanestro, ma quanto fatto prima di lui danel 2010 andando a Miam i. Ha rovinato il mondo della ...Los Angeles, 22 dic. -Netto successo in trasferta dei Phoenix Suns (25-5) sui Los Angeles Lakers (16-16) battuti 108-90. È bastato infatti un parziale di 25-10 ...Criticare LeBron fa sempre notizie. Pronunciare determinate parole come nel caso di Iman Shumpert, suo ex compagno ai Cavaliers, è una scelta ancora più rumorosa, come accaduto riguardo il dibattito r ...