La Juventus femminile ha fatto un passo in più

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Arianna Caruso tiene in mano due casse Bluetooth da cui esce fuori a volume più alto possibile Take Me Home, Country Roads di John Denver, in una versione remixata. È la capo fila e forse pensa: «Nessuna sarà lasciata indietro, costi quel che costi, ne va della celebrazione del divertimento.» Un trenino che esce dai binari è uno spettacolo molto peggiore di un semplice fallimento, è il divertimento che si spegne, è una rinuncia con un doppio livello di tristezza: per chi compone la fila e per chi la sta osservando. Escono una dietro l’altra e ad attenderle al tavolo della sala stampa c’è Pauline Peyraud-Magnin intenta a rispondere a una domanda difficile: le chiedono se pensava, alla prima giornata, che sarebbe arrivato il passaggio del turno in Champions League. Take Me Home, Country Roads di John Denver, brano degli anni Settanta in cui il cantautore statunitense porta alla ...