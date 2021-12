Insigne, poteva succedere contro lo Spezia! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sul difficile momento che sta vivendo Lorenzo Insigne a Napoli. Il capitano, durante la giornata di ieri, si è sottoposto ad un tampone che ha avuto un esito dubbio. Da qui il molecolare successivo che ha confermato le preoccupazioni e ufficializzato la positività del giocatore al Covid-19. Insigne Napoli Spezia La notizia lascia l’amaro in bocca perché Insigne, dopo aver saltato per infortunio la sfida contro il Milan, era pronto a tornare in campo. Lorenzo, infatti, si era allenato con il resto della squadra nella sessione di allenamento di lunedì, fortunatamente tutti gli altri calciatori hanno avuto esito negativo al tampone. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sul difficile momento che sta vivendo Lorenzoa Napoli. Il capitano, durante la giornata di ieri, si è sottoposto ad un tampone che ha avuto un esito dubbio. Da qui il molecolare successivo che ha confermato le preoccupazioni e ufficializzato la positività del giocatore al Covid-19.Napoli Spezia La notizia lascia l’amaro in bocca perché, dopo aver saltato per infortunio la sfidail Milan, era pronto a tornare in campo. Lorenzo, infatti, si era allenato con il resto della squadra nella sessione di allenamento di lunedì, fortunatamente tutti gli altri calciatori hanno avuto esito negativo al tampone.

Insigne, poteva succedere contro lo Spezia! SpazioNapoli Insigne positivo al Covid, Insigne positivo al Covid-19, salterà la gara contro lo Spezia e ha cominciato il periodo di isolamento a casa, in attesa poi di poter riprendere gli allenamenti con la squadra ...

Le probabili formazioni di Napoli-Spezia: out anche Insigne, Mertens titolare ? Napoli-Spezia - Mercoledì 22 dicembre ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona ? Arbitra Luca Massimi, della sezione di Termoli ? Classifica:.

